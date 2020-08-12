В Минтруде назвали сферы экономики с наибольшей угрозой увольнения

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Стало известно, в каких сферах экономики существует наивысший риск увольнений. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты РФ.

По мнению специалистов министерства, наивысший риск быть уволенным испытывают сейчас работники сферы торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также специалисты сферы услуг и транспортной отрасли. Такой вывод был сделан на основе данных периода карантинных мер.

При этом наименьший риск быть уволенным ощущают россияне, работающие в сфере логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, а также металлургии.

В Минтруде подчеркнули, что общее число потенциальных кандидатов на увольнение составляет менее половины процента от общего числа работающих россиян. По подсчетам специалистов, в России 217 тысяч работников, находящихся в списках на увольнение.

Как пояснили в министерстве, данный показатель учитывает и тех сотрудников, которые попадают под технические сокращения. Такие "увольнения" происходят на бумаге, после чего сотрудника "принимают на работу" в новой должности или переименованном отделе.

Отмечается, что в 2019 году риск увольнения имели в четыре раза больше россиян. В Минтруде пояснили, что сейчас рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее эксперты назвали сферы, где легче всего найти подработку. Отмечалось, что на рынке труда имеется множество вакансий для тех, кто работает в интернете.