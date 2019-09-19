Молодожены смогут заключить брак 19.09.2019 в 34 отделах ЗАГС Москвы

11:17
11:17
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
ЗАГСы Москвы проведут свадебные церемонии в четверг, 19 сентября, в связи с большим количеством обращений о проведении регистрации брака в красивые даты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.
"Помимо таких праздников, как День семьи, любви и верности, Красная горка, 8 марта, у молодоженов пользуются популярностью даты с повторяющимися цифрами - например, в прошлом году 08.08.2018 в Москве было зарегистрировано 645 браков", – рассказала Ефремова.
Она отметила, что 19.09.2019 года молодожены смогут заключить брак в 34 отделах ЗАГС Москвы. Подать заявление о регистрации брака могут все желающие в соответствующем отделе ЗАГС или через портал госуслуг.
В столице уже были открыты 23 новые площадки для регистрации брака. Влюбленные могут заключить брак в усадьбе, особняке, небоскребе, ресторане, театре или на стадионе.
Поскольку все площадки располагаются в действующих учреждениях культуры, на стадионах и в других общественных местах, то свадебные торжества проводят в свободное от намеченных мероприятий время.
Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков по итогам первого квартала 2019 года. В столице прошло 13,8 тысячи свадебных церемоний. На втором месте оказалась Московская область (9,6 тысячи браков). Далее идут Санкт-Петербург (почти 8 тысяч браков), Краснодарский край (6,8 тысячи) и Свердловская область (5,1 тысячи). Меньше всего браков было заключено в Чукотском автономном округе (77) и в Еврейской автономной области (194).
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