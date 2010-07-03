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05:00

В ЗАГСе назвали самые популярные у москвичей месяцы для вступления в брак

общество город

05:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лето и начало осени продолжают быть у москвичей самым популярным временам для проведения брачных церемоний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника управления ЗАГС столицы Елены Ефремовой.

"Статистика за июнь-июль 2019 года показывает, что молодожены по-прежнему предпочитают проводить свадьбы в летние месяцы", – рассказала Ефремова.

Отмечается, что в 2019 году появилась тенденция возрастания числа бракосочетаний. Согласно статистике, в прошлом году за каждый летний месяц столичные отделы ЗАГС регистрировали в среднем 10 тысяч пар молодожен.

"С начала лета в этом году мы зарегистрировали уже почти 25 тысяч пар", – сообщила Елена Ефремова.

Ранее в столице были открыты новые площадки для регистрации брака. Москвичам стали доступны два места – музей-усадьба и особняк.

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общество город

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