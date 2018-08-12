Жителей Подмосковья предупредили о грозе с сильным ветром

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Гроза с порывистым ветром ожидается в Подмосковье, предупреждают спасатели. По данным управления МЧС по региону скорость ветра может достигнуть 17 метров в секунду. Предупреждение действует до 22:00 12 августа, уточняется в сообщении.

Спасатели рекомендовали не выходить из дома, а во время грозы держаться подальше от электропроводки и антенн. Не стоит также прятаться под высокие деревья.

Учитывая сильный ветер, на улице нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Машину лучше парковать в гараж или на открытой местности.

Ранее синоптики пообещали, что в конце августа и сентябре в столице установится теплая погода. Средняя температура будет превышать климатическую норму. Так называемое "бабье лето" в сентябре продет без резкой смены температур.