Число голодающих в мире выросло на 122 млн человек с 2019 года

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Число голодающих в мире увеличилось на 122 миллиона человек с 2019 года. Причиной этого стали различные кризисы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", подготовленный пятью специализированными учреждениями ООН, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО).

Отмечается, что в прошлом году с проблемой голода столкнулись от 691 до 783 миллионов человек (усредненное значение – 735 миллионов). Подобный рост обусловлен пандемией COVID-19, повторяющимися конфликтами, включая кризис на Украине, погодными потрясениями.

В документе подчеркнули, что в 2021 и 2022 годах рост числа голодающих остановился, но продовольственные кризисы во многих странах усугублялись. При сохранении подобных тенденций покончить с голодом к 2030 году, что является целью устойчивого развития, не удастся.

Эксперты добавили, что в 2022 году с голодом боролись в Азии и Латинской Америке, но в Западной Азии, Карибском бассейне и во всех субрегионах Африки масштабы голода продолжали расти. Африка остается наиболее пострадавшим регионом. Там голодает каждый пятый, что выше среднемирового показателя более чем в два раза.

В исследовании также привели оценку ситуации с продовольственной безопасностью. Так, у 29,6% населения мира (2,4 миллиарда человек) не было постоянного доступа к продовольствию. Около 900 миллионов испытывали острую нехватку продовольствия.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюя сообщил, что восстановление после пандемии "было неравномерным", а украинский конфликт повлиял на "наличие питательной пищи и здорового питания". По его словам, это реалии, в которых из-за экономической нестабильности, конфликтов и изменения климата все сложнее обеспечить безопасность маргинализованных групп. Он подчеркнул, что нужно отказаться от привычных методов работы.

В сентябре 2022 года в ООН заявили, что около 50 миллионов человек в мире подвергаются современным формам рабства. Доклад "Глобальные оценки современного рабства" представили Международная организация труда (МОТ) и Международная организации по миграции (МОМ).

Уточнялось, что 27,6 миллиона человек подвергаются принудительному труду, еще 22 миллиона – насильственному браку. Число последней группы лиц с 2016 года выросло на 9,3 миллиона, говорится в исследовании.

В июле прошлого года исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сказал, что мир рискует столкнуться с массовым голодом, если проигнорирует текущий продовольственный кризис. Представитель ООН не исключил, что мировое сообщество в ближайшие 6–12 месяцев будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания, что приведет к дефициту продовольствия.

В ООН заявили о массовом голоде в некоторых странах