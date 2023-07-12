Академик РАН допустил вероятность завоза холеры в РФ

Фото: Москва24/Александр Авилов

Холерных вибрионов на данный момент в России нет, но завоз холеры в страну возможен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

Он отметил, что сейчас в мире увеличилось количество заболевших холерой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продолжил академик, в ряде регионов инфекция и холероподобные вибрионы были обнаружены.

Онищенко подчеркнул, что завоз холеры может быть связан с туристической активностью россиян. Пик недуга приходится на август-сентябрь, об этом нужно помнить во время отпуска, добавил он. Специалист рекомендовал отслеживать официальную информацию о ситуации по холере в конкретной территории за рубежом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в РФ несколько лет практически не фиксировались случаи холеры, однако риск остается всегда. Она уточнила, что самолетом инфекцию может завести любой турист.

В мае вспышка холеры произошла в Претории, северном пригороде столицы ЮАР. В результате нее скончались 15 человек.

В ЮАР из-за холеры умерли 22 человека