Миронов направил Путину письмо с предложением воссоздать пограничные войска

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил Владимиру Путину письмо с предложением воссоздать пограничные войска, сообщает ТАСС.

"Сегодня я направил президенту России, верховному главнокомандующему (Владимиру Путину. – Прим. ред.) письмо с предложением рассмотреть вопрос о воссоздании пограничных войск РФ", – сказал глава партии.

Миронов добавил, что пограничные войска были упразднены и переведены в состав Федеральной службы безопасности (ФСБ) в 2003 году. Он заметил, что в то время были другие условия. Сейчас для защиты российских границ необходимы войска с авиацией, артиллерией и бронетехникой, сказал лидер СРЗП.

Политик надеется, что в ближайшее время по этой теме примут те или иные решения.

В конце июня 2023 года представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о решении воссоздать в России пограничные войска в качестве самостоятельного ведомства.

О якобы принятом российскими властями решении воссоздать погранвойска немногим ранее сообщил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Парламентарий уточнил, что войсковой способ охраны границы в настоящее время крайне актуален.