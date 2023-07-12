Психолог рассказал, какие книги стоит читать перед сном

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Перед сном стоит выбрать для чтения приключения, сказки и романтику. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на кандидата психологических наук, доцента кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Александра Кононова.

"Лучше взять легкие, приятные: приключения, сказки, романтические рассказы, где не требуется серьезная мыслительная активность. Создайте условия для последующего отдыха мозга ночью, не нагружайте его перед сном", – объяснил психолог.

Эксперт добавил, что читать перед сном лучше бумажные книги или "читалки" с технологией E-Ink, которые имитируют листок бумаги. Это поможет избежать негативного влияния излучений от экрана планшета или смартфона, вызывающих бессонницу.

По информации специалиста, чтение книг на ночь способствует творческой активности, помогает заснуть. Это полезнее, чем "залипание" в гаджетах, подчеркнул он.

Отмечается, что чтение может снизить риск ночных кошмаров и плохих снов, потому что информация из книги замещает в кратковременной памяти яркие тревожащие события, разговоры, стрессы, новости дня. Также подобное занятие способствует хорошему настроению с утра.

"Еще один совет – читайте книги частями, например по главам, чтобы чтение не заменило вам сон", – заключил Кононов.

Ранее психолог Екатерина Булгакова заявила, что лучше всего помогают заснуть классическая и "космическая" музыка, а также звуки природы. Негативно на сон влияет грубая музыка с ударными партиями, а также "визжащие гитарные рифы", гроулинг, "орущие рокеры" и агрессивный рэп, поделилась эксперт.

До этого психолог Евгения Пименова посоветовала не использовать гаджеты за 1–2 часа до сна, чтобы быстрее заснуть. Также она призвала отказаться от употребления сладкой и жирной пищи на ночь.

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