Ученые выяснили, что дети начинают различать язык спустя пару часов после рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты из Университета Бангора выяснили, что новорожденные уже через несколько часов после появления на свет начинают различать язык, сообщает "Газета.ру".
Ученые провели исследование: недавно родившимся малышам стали включать аудиозапись с комбинацией гласных, воспроизводимых как нормально, так и задом наперед. Специалисты в этот момент наблюдали за показателями активности мозга новорожденных. Первое время дети не различали эти два звука, однако уже через пять часов научились их отличать.
Это говорит о том, что ранний опыт изучения может позитивно сказаться на дальнейшем когнитивном развитии ребенка, резюмировали специалисты.
Ранее стоматолог Екатерина Кузнецова рекомендовала начинать следить за гигиеной полости рта с самого рождения ребенка. Она пояснила, что у новорожденных детей остатки грудного молока или смеси оседают в складках слизистой оболочки и становятся пищей для микроорганизмов. В результате могут образовываться воспаления.
Врач отметила, что после каждого кормления надо протирать десны, а также внутреннюю поверхность щек и язык кусочком чистой марли, смоченным в теплой кипяченой воде. Утром и вечером такую процедуру можно проводить с помощью дентальных салфеток. Они содержат ксилит, который восстанавливает во рту кислотно-щелочной баланс и подавляет рост бактерий.
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