Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В понедельник, 11 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Температура воздуха в Москве составит 30–32 градуса тепла, в Подмосковье – 28–33 градуса. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем Московский регион останется под влиянием антициклона. <...> Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что из-за аномальной жары ожидается высокий ультрафиолетовый индекс и дефицит кислорода в приземном слое.
"По медицинской оценке – это крайне неблагоприятное сочетание метеопараметров, которые могут стать причиной обострений и ухудшений самочувствия не только метеозависимых людей, но практически здоровых и не метеочувствительных людей", – подчеркивают метеорологи.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что до конца текущего столетия средняя температура воздуха на Земле может вырасти на пять градусов. По словам синоптика, данная тенденция уже заметна, ее подтвердили специалисты Росгидромета и ученые Всемирной метеорологической службы.
Он также отметил, что резкие перепады погоды могут наблюдаться и в рамках одного месяца. Он может начинаться с жары, уходить в похолодание и снова возвращаться в жару. В последнее время, подчеркнул Вильфанд, это стало наиболее заметно.
Москвичи из-за жары отдыхают у городских пляжей
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