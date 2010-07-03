Власти предупредили москвичей о незаконности митинга 14 июля

19:10
19:10
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции предупредил москвичей о незаконности митинга 14 июля.
"В социальных сетях распространяется информация о проведении в воскресенье 14 июля группой кандидатов в депутаты Мосгордумы "встречи с избирателями в центре Москвы", – сказал замглавы ведомства Василий Олейник.
Он отметил, что после анализа предстоящего мероприятия они пришли к выводу, что массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу политических проблем попадает под нормы федерального закона о собраниях и митингах.
Олейник уточнил, что организующие публичные мероприятия граждане не осведомили органы исполнительной власти о его проведении и месте сбора. Он напомнил, что заявление о проведении подобных мероприятий подается не более 10 и не позднее пяти дней до его проведения, уточнив, что данный срок организаторы мероприятия не выполнили.
"В связи с изложенным обращаем внимание, что мероприятие 14 июля является незаконным. Соответственно, организаторы и возможные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", – сказал Олейник.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: