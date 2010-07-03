Власти предупредили москвичей о незаконности митинга 14 июля

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции предупредил москвичей о незаконности митинга 14 июля.

"В социальных сетях распространяется информация о проведении в воскресенье 14 июля группой кандидатов в депутаты Мосгордумы "встречи с избирателями в центре Москвы", – сказал замглавы ведомства Василий Олейник.

Он отметил, что после анализа предстоящего мероприятия они пришли к выводу, что массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу политических проблем попадает под нормы федерального закона о собраниях и митингах.

Олейник уточнил, что организующие публичные мероприятия граждане не осведомили органы исполнительной власти о его проведении и месте сбора. Он напомнил, что заявление о проведении подобных мероприятий подается не более 10 и не позднее пяти дней до его проведения, уточнив, что данный срок организаторы мероприятия не выполнили.

"В связи с изложенным обращаем внимание, что мероприятие 14 июля является незаконным. Соответственно, организаторы и возможные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", – сказал Олейник.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.

