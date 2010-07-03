Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

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Лидерами рейтинга российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, стали Высшая школа экономики и МГИМО. Их выпускники получают порядка 110 тысяч в месяц, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

Как передает РИА Новости, в списке учитывались молодые специалисты, окончившие вузы в 2013–2018 годах. Вузы с первой строчки показали максимальный прирост по зарплатам за год – десять тысяч рублей.

На второе место с третьего поднялся МГУ имени Ломоносова, прирост составил пять тысяч рублей, а зарплата выпускника – 100 тысяч. Третье и четвертое места достались Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Финансовому университету при Правительстве РФ. Их выпускники получают 98 и 90 тысяч соответственно.

Замыкает пятерку Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития, выпускники которой зарабатывают порядка 86 тысяч в месяц.

В июне Forbes представил рейтинг российских вузов текущего года. Возглавил его Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". Второе место занял МГИМО, третье – МФТИ.

Стало также известно, что МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира международного рейтинга QS с высшей в истории позицией. Второе место среди российских вузов досталось Новосибирскому государственному университету. Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов.