Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Лидерами рейтинга российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, стали Высшая школа экономики и МГИМО. Их выпускники получают порядка 110 тысяч в месяц, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.
Как передает РИА Новости, в списке учитывались молодые специалисты, окончившие вузы в 2013–2018 годах. Вузы с первой строчки показали максимальный прирост по зарплатам за год – десять тысяч рублей.
На второе место с третьего поднялся МГУ имени Ломоносова, прирост составил пять тысяч рублей, а зарплата выпускника – 100 тысяч. Третье и четвертое места достались Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Финансовому университету при Правительстве РФ. Их выпускники получают 98 и 90 тысяч соответственно.
Замыкает пятерку Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития, выпускники которой зарабатывают порядка 86 тысяч в месяц.
В июне Forbes представил рейтинг российских вузов текущего года. Возглавил его Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". Второе место занял МГИМО, третье – МФТИ.
Стало также известно, что МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира международного рейтинга QS с высшей в истории позицией. Второе место среди российских вузов досталось Новосибирскому государственному университету. Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.