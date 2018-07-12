Вход в пещеру с найденными остатками мамонтов в Крыму закрыли

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Люди несколько раз пытались зайти в пещеру, обнаруженную при строительстве федеральной трассы "Таврида" в Крыму, рассказал пресс-секретарь регионального строительного управления генерального подрядчика проекта АО "ВАД" Григорий Назаров. Сейчас доступ туда закрыт, передает "Интерфакс".

Он пояснил, что посетители при этом не имели необходимой подготовки и рисковали попасть под завалы. Ограничение доступа необходимо для предотвращения несчастных случаев.

Крупнейшую в предгорном Крыму пещеру нашли на маршруте федеральной трассы "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе. Строители приостановили работу на этом участке. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил создать комиссию, которая исследует пещеру.