За сборную России на ЧМ-2018 стыдно только одному проценту россиян – ВЦИОМ

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Игра сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 вызвала у россиян чувство гордости и уважения. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

47 процентов респондентов сообщили, что они испытали гордость, 36 процентов россиян сообщили о радости, 35 процентов испытали уважение. 28 процентов опрошенных испытывали надежду, а 21 процентов – восхищение.

Только 8 процентов россиян сообщили, что испытали разочарование, а еще 7 процентов – грусть. Стыд за игроков сборной России по футболу испытали только 1 процент респондентов.

Смотреть финал ЧМ-2018, который состоится 15 июля, планируют 63 процентов опрошенных. По мнению 23 процентов респондентов, выиграет команда Франции. 16 процентов думают, что победу одержит Хорватия.

Сборная Хорватии обыграла команду из Англии и вышла в финал чемпионата мира по футболу в России. За чемпионский титул хорваты будут сражаться со сборной Франции 15 июля. Матч пройдет на столичном стадионе "Лужники".