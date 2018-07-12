В Госдуме предложили обязать аптеки сообщать о дешевых аналогах необходимых лекарств

Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Депутаты Госдумы внесли законопроект, который обяжет сотрудников аптек говорить покупателям о наличии дешевых аналогов лекарств.

Согласно инициативе, покупателям должны сообщать обо всей линейке нужных лекарств и ценах на них, передает ТАСС.

Как отмечается, законопроект защитит россиян от лишних затрат и простимулирует развитие конкуренции в сфере здравоохранения и фармацевтики.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что цены на лекарства за последние годы увеличились на 50-150 процентов, а доходы россиян снизились.

"В этих условиях необременительное обязательство, которое мы предлагаем наложить на аптечный бизнес, актуально и необходимо. Когда покупателю в аптеке с ходу предлагают самое дорогое лекарство, а об иных вариантах просто умалчивают, это неправильно", – сказал депутат.

Ранее сообщалось, что к концу 2019 года в России появится мобильное приложение, с помощью которого жители страны смогут проверять легальность лекарств. В программе будут задействованы более 380 тысяч участников, которые смогут контролировать около шести с половиной миллиардов упаковок лекарств.