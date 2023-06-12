Жителям Москвы рассказали о погоде 12 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

В понедельник, 12 июня, в Москве прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 19 до 21 градуса, а в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 6 градусов, а по области – до 3 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву придет теплая погода без осадков на предстоящей неделе.

По словам Поздняковой, наступившее похолодание покинет столицу в начале недели.

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