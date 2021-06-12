Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 12 июня, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит 22–24 градуса тепла, в Подмосковье – 20–25 градусов.

"Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду, при грозе порывы 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха составит порядка 60%. Также прогнозируется неустойчивый геомагнитный фон.

Ранее москвичей предупредили о переносе старта купального сезона в столичном регионе. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это связано с дождливой погодой – вода не успела прогреться.