В Московском зоопарке отметили важность поправок в Конституцию в сфере экологии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила важность поправок в Конституцию, касающихся экологии.

"Я понимаю, что экологическая политика невозможна без соответствующей законодательной базы и поддержки ее государством", – написала она в своем Facebook-аккаунте.

Акулова отметила, что правила гуманного отношения к природе важно закрепить законодательно. Она пояснила, что эти вопросы постоянно пропагандируются во всех образовательных программах Московского зоопарка.

"Чтобы реально изменить все еще распространенное потребительское отношение человека к экологии, нужны более серьезные меры. Поэтому, на мой взгляд, так важно именно на законодательном уровне закрепить бережное отношение к окружающей среде", – пояснила гендиректор столичного зоосада.

Ранее Юрий Башмет отметил плюсы онлайн-голосования по поправкам в Конституцию. В частности, он высказался о поправке, касающейся российской культуры, которая была предложена пианистом Денисом Мацуевым, художественным руководителем театра Et Cetera Александром Калягиным и директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, заявив, что положительно и очень предметно к ней относится.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля этого года. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

Известно, что москвичи смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на 8 участках в аэропортах. График работы участков будет таким же, как везде, – с 08:00 до 20:00.