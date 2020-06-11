Юрий Башмет отметил плюсы онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

14:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Альтист, дирижер, педагог, общественный деятель, народный артист СССР Юрий Башмет рассказал о своем отношении к онлайн-голосованию по поправкам в Конституцию. В частности, он высказался о поправке, касающейся российской культуры, которая была предложена пианистом Денисом Мацуевым, художественным руководителем театра Et Cetera Александром Калягиным и директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Башмет заявил, что положительно и очень предметно к ней относится.
"Если такая поправка к Конституции будет принята, если черным по белому в законе будет написано, что государство обязуется помогать, защищать, развивать культуру, – это потрясающе, это очень здорово. Потому что без культуры нет будущего. У нас есть что сохранять, что развивать, что передавать дальше детям. Особый статус нашей культуры нужно подчеркнуть, обозначить, чтобы все понимали, что без культуры нас нет как нации", – отметил альтист.
По его мнению, подобная поправка позволит усилить ответственность государства за развитие отечественной культуры. А именно сохранением и занимаются все деятели искусства, подчеркнул Башмет.
"Мне кажется, что стратегически будет очень правильно, если это будет именно в Конституции прописано. Чтобы не быть зависимым от желания или нежелания какого-то отдельного чиновника", – добавил он.
Башмет заявил, что сам обязательно пойдет голосовать, поскольку он уверен в том, что должен выразить свое мнение по такому важному вопросу. При этом он подчеркнул, что онлайн-формат голосования более безопасен, а потому в нынешних реалиях он очень удобен.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля этого года. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.
Ранее сообщалось, что москвичи смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на 8 участках в аэропортах. График работы участков будет таким же, как везде, – с 08:00 до 20:00.
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