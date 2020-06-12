Переболевших COVID-19 россиян призвали к соблюдению мер предосторожности

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Перенесшие коронавирусную инфекцию люди должны соблюдать меры предосторожности, поскольку даже при наличии антител через некоторое время тест на COVID-19 может дать положительный результат. С таким заявлением выступил главный исследователь ЦКБ Управления делами президента Никита Ломакин.

"В нашей клинической практике уже есть пациенты с высоким титром антител, у которых через время тест на COVID дает положительный результат", – приводит РИА Новости его слова.

Специалист отметил, что в настоящее время точных доказательств о возможности повторного заражения коронавирусом пока нет. При этом врач настоятельно рекомендовал всем гражданам, в том числе и переболевшим, предпринимать меры предосторожности.

Ранее Росздравнадзор предупреждал о недостаточности одного теста на антитела к коронавирусу. В ведомстве заявляли, что положительный результат экспресс-теста на антитела к COVID-19 может говорить о том, что у человека есть иммунитет не к нынешнему штамму, а к другим.

