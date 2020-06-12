ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всемирная организация здравоохранения не имеет претензий к статистике по смертности от последствий заражения COVID-19 в России, заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович, комментируя заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

"Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к РФ, что касается статистики по смертности. Доктор Райан показал обширную идею, что он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы, и просто сказал свое мнение. Но мнение ВОЗ такое, что претензий нет", – пояснила Вуйнович в интервью Business FM.

По ее словам, статистика смертности у России на самом деле низкая, но большое количество проводимых тестов позволяет РФ "иметь очень хорошую картину понимания, что происходит с эпидемией".

Ранее Райан заявил, что в ВОЗ считают "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. Однако объясняет это в том числе быстрым осуществлением большого числа тестов на наличие COVID-19. В то же время он заявил, что организация разработала и разослала странам стандартные рекомендации по сертификации смертей в случае коронавируса, но это сложная процедура.

Ранее в Кремле опровергли предположения о заниженной смертности от COVID-19 в РФ. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил эффективность российской системы здравоохранения.