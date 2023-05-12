Стали известны самые популярные направления для покупки дачи в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Лидия Широнина

Окрестности Истры стали самым популярным направлением для покупки дачи в Подмосковье в 2023 году, спрос на участки там по сравнению с прошлым годом вырос практически вдвое – на 88,8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса "Авито Недвижимость".

"Сегмент дач на рынке загородного жилья Подмосковья продолжает развиваться. Средний ценник дач постепенно растет, спрос и объем предложения таких объектов также увеличиваются", – прокомментировал ситуацию руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Хахулин.

Второе место по востребованности дач досталось селу Рогачево. Там спрос на участки подскочил на 76,3%. Затем идет город Ликино-Дулево, где востребованность дач увеличилась на чуть более чем 75%. В первую десятку рейтинга также вошли поселок Уваровка, Серпухов, поселок ЛМС, Звенигород, Дубна, Ногинск и Раменское.

Отмечается, что вместе со спросом на дачи повысилась и их средняя стоимость. Больше всего подорожали дачи в Раменском – на 24,5%. А в наиболее популярной Истре цены за год, наоборот, упали, причем сильнее, чем в остальных местах, – на 20,9%.

В начале марта стало известно, что в России резко вырос спрос на загородную недвижимость. Специалисты объясняют это пандемией коронавируса, а также значительным подорожанием городских квартир. Многие также выбирают дачи в качестве инвестиции, чтобы защититься от обесценивания рубля.



Москвичам рассказали, как изменились цены на таунхаусы