Заммэра Москвы рассказал о 57 программах повышения квалификации для инженеров в МТШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Столичным инженерам доступно 57 курсов повышения квалификации по пяти направлениям в "Московской технической школе" (МТШ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Цель МТШ – обеспечить столичные предприятия редкими специалистами в сферах фотоники, 3D-моделирования, создания цифровых двойников и других высокотехнологичных областях. <...> При этом город субсидирует компаниям до 95% затрат на обучение специалистов", – заявил он.

Среди доступных в школе направлений есть программы "Искусственный интеллект", "Микроэлектроника и фотоника", "Аддитивные технологии", "Технологии связи" и "Промышленный дизайн".

В рамках направления "Искусственный интеллект" инженеры смогут пройти 28 курсов. Программа подразумевает подготовку специалистов в области передовых интеллектуальных технологий для внедрения на столичных промышленных предприятиях.

На направлении "Микроэлектроника и фотоника" специалисты будут изучать разработку отечественных микропроцессорных технологий и систем, квантовой и оптической электроники, а также прикладного и системного программного обеспечения. Сейчас программа состоит из 15 курсов.

Направление "Аддитивные технологии" поможет инженерам развить свои навыки в 3D-производстве. Оно насчитывает 11 курсов повышения квалификации.

Проходя программу "Технологии связи", специалисты освоятся в квантовых технологиях, 5G, интернете вещей и обработке промышленных данных. Направление включает три курса.

"Промышленный дизайн" – пятое направление МТШ, которое ориентировано на стимулирование развития современного промышленного дизайна в Москве. Запись открыта для всех желающих.

Кроме того, как подчеркнул глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, школа планирует открыть курсы по направлениям "Робототехника и сенсорика", "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии" и "Беспилотный транспорт".

Овчинников добавил, что после освоения учебной программы и успешного прохождения контроля знаний специалисты получают удостоверение о повышении квалификации.

"Московская техническая школа" – проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Обучение доступно для всех специалистов промышленных предприятий Москвы, которые заинтересованы в повышении кадрового потенциала своих сотрудников. Чтобы стать участником проекта, предприятию нужно оформить заявку на сайте МТШ или Инвестиционном портале Москвы.

Ранее сообщалось, что более семи тысяч московских предпринимателей пройдут обучение по программам наставничества в 2023 году. Всего будет организовано около 70 потоков в рамках семи городских программ.

Наставничество является востребованной мерой поддержки бизнеса, в рамках которой начинающие бизнесмены могут перенять опыт ведущих экспертов и успешных предпринимателей.

Собянин сообщил о новых направлениях "Московской технической школы"