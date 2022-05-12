Температура воздуха в Москве впервые за весну поднялась до +20 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве впервые за весну преодолела отметку +20 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Такие показатели метеорологи зафиксировали в 12:00 на главной станции ВДНХ. Температура превысила норму на 2–3 градуса.

"Погодные условия в Москве определяет барическая ложбина. Из-за облаков выглядывает солнце. <...> Но тепло не ощущается, поскольку на улице ветрено", – говорится в сообщении.

В вечерние часы в Москве ожидается сильный дождь с грозой, за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков.

Из-за прогнозируемой непогоды Минтранс Подмосковья призвал водителей неукоснительно соблюдать ПДД. Автовладельцам необходимо соблюдать скоростной режим, заранее снижать скорость и пропускать пешеходов, быть внимательными при обгонах и на съездах.