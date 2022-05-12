В Москве за сутки госпитализировали 150 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 150 человек с коронавирусом. На ИВЛ находится 71 пациент. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа выявлено 294 новых случая заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 в городе скончались 18 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

Также за последние сутки после лечения выписаны 484 пациента. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили более 2,5 миллиона человек.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил, что "Дельта"-штамм коронавируса может вернуться в Россию.

По словам эксперта, это связано с тем, что иммунитет к данному штамму постепенно ослабевает. Кроме того, подчеркнул он, в настоящий момент "Дельта" не исчезла полностью, в России иногда отмечаются единичные случаи заболевания этим вариантом COVID-19.

