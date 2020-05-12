В метро запустили поезд в маске

Фото: пресс-служба Дептранса

В столичном метро стал курсировать поезд в маске. Его можно встретить на Кольцевой линии метро, сообщила пресс-служба Дептранса.

С 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в общественном транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.

Сообщалось, что продажа масок и перчаток была запущена на всех станциях Мосметро. Вице-мэр Максим Ликсутов заявлял, что в настоящее время запущены 966 точек продаж.

В связи с ситуацией с распространением коронавируса в Москве был продлен режим всеобщей самоизоляции и все связанные с этим ограничения до 31 мая. Вместе с тем городские власти приняли решение о первом этапе послаблений с 12 мая: с этого момента к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.