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08:17

Психолог дала советы по адаптации к работе после майских праздников

общество наука

08:17

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Фото: depositphotos/TarasMalyarevich

Кандидат психологических наук и бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.

По ее словам, если правильно выйти из праздников, то "можно вынести очень хорошее ресурсное состояние, много энергии и большой потенциал для следующей эффективности".

Эксперт считает, что для достижения такого состояния лучше всего прописать для себя поэтапный временной список приоритетных целей.

В то же время работодателям было бы правильнее ставить задачи на послепраздничный период до выхода на каникулы, считает Иваненко.

В разговоре с РИА Новости она также отметила, что для больших компаний и страны выходные длиннее трех−четырех дней обозначают спад активности.

Однако если работодатель грамотно использует накопленную работниками за праздники энергию, то можно будет повысить эффективность.

Психолог Анна Хныкина ранее рассказала, как успеть сделать несколько дел за день и при этом сохранить здоровье. Она отметила, что достаточно будет не спеша собраться на работу или спокойно пообедать.

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общество наука

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