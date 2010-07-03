Психиатры помогут москвичам справиться с одиночеством

В Москве стартует цикл лекций "Вечерний доктор" для людей, которые находятся в трудной ситуации и нуждаются в психологической помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
В пресс-службе отметили, что в рамках проекта они хотят оказать помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Они уточнили, что лекции будут проходить в Научно-практическом психоневрологическом центре имени Соловьева.
Первая встреча пройдет уже сегодня, 11 апреля, в 18:00, ее тема – гармоничные отношения и здоровый брак. Дальнейшее расписание будет опубликовано на сайте центра, однако уже известно, что встречи будут проходить каждый второй четверг месяца с 18:00 до 19:00.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил о недостаточном количестве психологов-суицидологов в стране. Он призвал вернуть в вузы подготовку по этому направлению, причем обучать в больших количествах. По мнению депутата от ЛДПР, нужно ввести и штатных психологов для самих студентов.
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