Эксперт рассказала, как сохранить свое здоровье в безумном ритме жизни

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Психолог Анна Хныкина рассказала, как успеть сделать несколько дел за день и при этом сохранить здоровье. Простыми правилами она поделилась с сайтом "Аргументы и факты".

По словам психолога, в нынешнем мире люди совершенно забывают о собственном здоровье и постоянно куда-то спешат, чтобы совершить массу важных дел.

По мнению Хныкиной, чтобы сохранить свое эмоциональное состояние, необходимо отвлечься от своих установок. Уточнив, что многие "серьезно думают, что должны родить до 30 лет или выйти замуж до 25-ти", однако такие принципы загоняют в тупик. При этом она отмечает, что не стоит вовсе забывать о своих принципах и потребностях, необходимо определить, какие установки "не свои", чтобы исключить их из своего понимания и жить в удовольствие.

Психоаналитик отмечает, что обычно в безумном ритме организм дает сбой, на него и стоит обратить внимание, так как это первый сигнал, что необходимо что-то менять в своей жизни.

Еще одно правило – это жить "не потому что так надо, а потому что вы так хотите". Такой расклад приведет к более успешным делам в работе и в семье. Также необходимо не забывать о сне. По ее словам, можно пожертвовать обедом, однако сон должен быть по расписанию. Помимо отдыха, не стоит забывать о человеческом общении, которое бывает в большей степени на работе. Необходимо дать волю своим желаниям и найти время на близкий круг людей.

Помимо всего прочего, очень важно уделять время самому себе. Она отмечает, что достаточно будет просто не спеша собраться на работу или спокойно поесть во время обеда. "Не откладывайте общение с самим собой до выходных. Во-первых, вы копите напряжение. Во-вторых, к сожалению, суббота и воскресенье для большинства – это время позаниматься уборкой, готовкой, стиркой, уроками с детьми и так далее", – отмечает психолог.

Для погружения в себя, по мнению Хныкиной, подойдет медитация. "Чтобы сделать упражнение, приходится от всего отвлекаться, ты фокусируешься на теле и не можешь больше думать ни о чем другом", – подытожила специалист.

В завершение Анна посоветовала использовать технику "три шага". "Допустим, вы сидите у компьютера несколько часов и понимаете, что сильно устали. Встаньте и сделайте три шага в сторону. Сделали? Теперь закройте глаза, представьте картинку перед собой и подумайте, где вы сейчас, что вы видите, что вы чувствуете? Уйдя с привычного места, вы обязательно почувствуете себя хорошо", – отметила Хныкина.

Благодаря таким простым правилам можно сохранить свое эмоциональное и психическое состояние здоровья, что несомненно отразится на состоянии души и тела.