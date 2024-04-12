Самое дешевое жилье в новостройках находится в Воронеже

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Студии стали самыми доступными квартирами в новостройках крупных городов России в марте 2024 года. Из них самые дешевые – около 2,5 миллиона рублей – продавались в Воронеже. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитиков.

По результатам анализа, студии из Ижевска – 3,2 миллиона рублей, Красноярска – 3,3 миллиона рублей и Перми – 3,5 миллиона рублей, расположились на втором, третьем и четвертом местах соответственно. Закрыли топ-5 недорогих форматов квартир в новостройках однокомнатные квартиры Ижевска – их медианная цена составила около 3,6 миллиона рублей.

Из двухкомнатных квартир самые бюджетные расположились в новостройках Ижевска, Перми и Саратова – их медианная цена не превышает 6 миллионов рублей. Аналитики отметили, что средняя цена трехкомнатной квартиры в новостройке ниже 9 миллионов рублей наблюдается только в Ижевске, Перми, Воронеже и Волгограде.

По всей России медианная стоимость трешки за прошлый месяц в новостройках составила около 11,7 миллиона рублей, добавили исследователи.

На вторичном рынке первое место среди студий вновь занял Ижевск – 2,2 миллиона рублей. Также звание лидеров получили Красноярск – 2,5 миллиона рублей, Воронеж – 2,9 миллиона рублей и Новосибирск – 3,2 миллиона рублей. В список также вошли однокомнатные квартиры Ижевска. Их цена, по словам аналитиков, составила 2,8 миллиона рублей.

Готовую двушку до 5 миллионов рублей можно приобрести в Ижевске, Перми и Саратове, а также в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Омске, а вот цена трешки на вторичном рынке в среднем составила около 9 миллионов рублей.

При этом исследователи выяснили, что в марте 2024 года цены на новостройки в крупных российских городах выросли на 1,7% в среднем, а на готовое жилье – на 0,75% по сравнению с февралем.

Ранее стало известно, что чаще всего жилье бизнес- и комфорт-класса покупают IT-специалисты, предприниматели, представители здравоохранения, государственного и муниципального управления. Доля представителей IT-сферы, покупающих элитное жилье в ипотеку, составила 21% от общего числа покупателей квартир бизнес-класса. А от общего числа покупателей жилья в комфорт-классе – 16%.