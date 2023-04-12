Более 300 пар смогут пожениться в историческом павильоне "Космос" на ВДНХ в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Свыше 300 московских пар в этом году смогут зарегистрировать брак в историческом павильоне "Космос" на ВДНХ. С 2021 года таким образом поженились свыше 500 пар, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Молодожены выбирают космическую церемонию из-за ее уникальности – на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки. Кроме того, бракосочетание удобно совместить со свадебной прогулкой по территории ВДНХ", – подчеркнула она.

Заместитель мэра города отметила, что церемонии бракосочетания организовывают в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля. Высота купола составляет 60 метров. Он имеет узкие металлические ребра и сплошное остекление, которые формируют чувство воздушности. Также парам разрешено организовать свадебную фотосессию в выставочном зале.

"Кроме павильона "Космос", для молодоженов в Москве работает более 30 самых разных выездных локаций для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Уже на следующей неделе мы откроем пятый, юбилейный сезон проекта", – отметила Ракова.

По ее словам, для молодоженов свои двери откроют Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно" и Останкинская телебашня. Кроме того, столичные пары в качестве места для проведения церемонии могут выбрать небоскребы "Москва-Сити", исторические усадьбы, павильон № 34 "Космос" и "Москвариум" на ВДНХ, а также речные трамвайчики.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в рамках проекта "Новые адреса счастья" молодожены смогут организовать свадебную церемонию на одной из более чем 30 площадок. На них москвичи могут воспользоваться бесплатными услугами профессиональных фотографов, добавил градоначальник.



Новая площадка для бракосочетаний откроется в Москве с 22 апреля

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