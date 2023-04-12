Диетолог перечислила продукты, которые можно есть перед сном

Фото: depositphotos/AndreyPopov

О том, какие продукты лучше предпочесть, если вы проголодались перед сном, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

Ночью метаболизм замедляется, поэтому в целом специалисты рекомендуют ограничивать прием пищи перед сном. Если же по вечерам человек не может справиться с чувством голода, то ему необходимо пересмотреть дневной рацион, отметила врач.

Даже если тяга к еде перед сном непреодолима, в любом случае нужно избегать употребления высокоуглеводных продуктов, так как они могут привести к резким колебаниям уровня глюкозы в крови, напомнила диетолог. Речь идет о сладостях, крупах, макаронных изделиях, крахмалистых овощах, фастфуде и алкоголе.

Разаренова рассказала, что перед сном организму не нужно такое количество "быстрой" энергии, которое содержится в этих продуктах. Поэтому все излишки этой энергии будут откладываться к жировые запасы.

Вместо этого перед сном можно употребить продукты, которые не провоцируют колебаний уровня глюкозы в крови: костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи, тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо.

Также, по словам врача, перед сном можно выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла.

"Эти продукты за счет белковых компонентов и правильных жиров дадут ощущение сытости и не приведут к скачку глюкозы", – заключила Разаренова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, можно ли пить кофе после обеда и когда лучше всего в течение дня употреблять этот напиток.

До этого диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина перечислила несколько правил, которые помогут избавиться от лишних килограммов за месяц.

"Доктор 24. Темы недели": как похудеть к лету

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!