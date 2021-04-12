Более 10 тыс московских семей смогут принять участие в акции "Наше дерево" в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2021 году посадить дерево в честь рождения ребенка в рамках акции "Наше дерево" смогут более 10 тысяч московских семей. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.
"Акция была объявлена два года назад, в первый год в ней приняли участие 2 740 московских семей, во второй количество участников увеличилось в два раза, а в этом году к осени я думаю, что у нас будет уже 10 тысяч семей", – отметил он.
Кульбачевский сообщил, что тоже хотел вместе со своими детьми поучаствовать в акции, но они родились слишком рано, однако сделать это планируют его внуки.
В конце марта сообщалось, что за два месяца более 1,5 тысячи онлайн-заявлений подали молодые родители, чтобы принять участие в проекте "Наше дерево". Это в два раза больше, чем за тот же период весенней кампании. Как уточняется, прием заявок завершится 15 июня.
Проект озеленения Москвы появился весной 2019 года. Он направлен на улучшение экологической ситуации и сохранение семейных ценностей. Подать заявку на участие в программе можно на mos.ru, там же можно выбрать парк, участок и породу дерева.
"Это наш город": москвичей пригласили на субботник 24 апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: