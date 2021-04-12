Более 10 тыс московских семей смогут принять участие в акции "Наше дерево" в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2021 году посадить дерево в честь рождения ребенка в рамках акции "Наше дерево" смогут более 10 тысяч московских семей. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

"Акция была объявлена два года назад, в первый год в ней приняли участие 2 740 московских семей, во второй количество участников увеличилось в два раза, а в этом году к осени я думаю, что у нас будет уже 10 тысяч семей", – отметил он.

Кульбачевский сообщил, что тоже хотел вместе со своими детьми поучаствовать в акции, но они родились слишком рано, однако сделать это планируют его внуки.

В конце марта сообщалось, что за два месяца более 1,5 тысячи онлайн-заявлений подали молодые родители, чтобы принять участие в проекте "Наше дерево". Это в два раза больше, чем за тот же период весенней кампании. Как уточняется, прием заявок завершится 15 июня.

Проект озеленения Москвы появился весной 2019 года. Он направлен на улучшение экологической ситуации и сохранение семейных ценностей. Подать заявку на участие в программе можно на mos.ru, там же можно выбрать парк, участок и породу дерева.