В России выявили 8 320 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в России подтвердили 8 320 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В 1 104 случаях болезнь проходила без клинических проявлений, уточнили в Оперштабе.
В Москве выявлено 1 833 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 706, в Московской области – 569, в Ростовской области – 238, в Нижегородской области – 212.
Всего в России зарегистрировано 4 649 710 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста (0%) отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах.
За последние в РФ сутки подтверждено 277 смертей из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период по стране умерли 103 263 человека.
Также за прошедшие сутки выписали 6 656 пациентов. Общее число переболевших коронавирусом в РФ составляет 4 272 165 человек.
Ранее сообщалось, что ФМБА России получило патент на препарат для лечения COVID-19. Препарат получил название "МИР-19", его можно применять для профилактики и лечения методом ингаляционного или интраназального введения.
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