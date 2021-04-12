Аналитики выяснили, что россиянки стали больше экономить на красоте

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Жительницы России тратятся на красоту чаще, но средний чек у мужчин оказался в два раза больше. Об этом говорят результаты исследования банка "Русский стандарт", сообщает РИА Новости.

Уточняется, что специалисты изучили обезличенные данные обо всех онлайн- и офлайн-операциях по картам банка в сегменте "красота" за первый квартал 2021 и 2020 года. Так, в первом квартале текущего года средний чек составил 3 350 рублей в категории "красота", что на 2,8% меньше, чем в минувшем году.

"При этом мужчины в среднем тратят за одну покупку 4 525 рублей, и у них этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%. А женщины расходуют в среднем 2 871 рубль в этом сегменте, у них, наоборот, средний чек снизился на 2,6%", – рассказали аналитики.

Ранее аналитики назвали самые спонтанные ночные покупки россиян. Так, в категории "Товары для животных" средний чек в три раза превышает дневной. Кроме того, в "Товарах для дома" он оказался больше на 98%, в "Ресторанах" – на 81%, а в категории "Товары для детей" – на 62%.