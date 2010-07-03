Диетолог рассказала принципы "космического" ужина

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, как приготовить настоящую еду космонавтов в домашних условиях. Такие советы она дала по случаю Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля. Можно сервировать стол в "космическом стиле" и стилизовать обычную еду под "космическую".
Та еда, которая отправляется в космос (за исключением свежей зелени, фруктов и овощей) проходит специальную обработку, которую невозможно повторить в домашних условиях, отметила Стародубова.
Чтобы создать праздничное настроение в День космонавтики, можно стилизовать обычную еду под космическую и приготовить блюда как пюре. Сама подача блюд тоже влияет на создание "космической атмосферы" за столом.
"В космосе очень сложно есть обычный хлеб. При первом же укусе образуются сотни мелких частиц, которые могут наделать немало проблем. Поэтому ученые изобрели специальный хлеб, который не крошится. Но есть и другая разновидность космического хлеба – маленькие булочки, которые вовсе не нужно откусывать", – рассказала Стародубова.
Ко Дню космонавтики на портале "Узнай Москву" появился новый маршрут. В него вошли семь знаковых мест, которые связаны с развитием космонавтики. Маршрут подготовили сотрудники Музея космонавтики и космонавт Александр Лавейкин. Также в День космонавтики Останкинская телебашня превратится в гигантскую поздравительную видеооткрытку. С 12:00 до 20:00 для всех желающих гиды будут проводить бесплатные экскурсии.
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