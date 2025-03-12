В Новороссийске женщина родила ребенка в машине скорой помощи

Фото: vk.com/ГБУЗ "ГБ № 1 г. Новороссийска" МЗ КК

В Новороссийске фельдшеры городской больницы № 1 приняли роды у женщины в машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что по дороге в перинатальный центр у роженицы отошли воды и начались потуги, из-за чего фельдшерам скорой помощи пришлось принять роды прямо в машине.

В итоге у женщины родилась здоровая девочка, которая стала ее третьим ребенком. Фельдшеры довезли маму и малыша до роддома и передали врачам.

Ранее медики Щелковского перинатального центра приняли роды у 43-летней женщины, которая стала мамой в 12-й раз. Женщина родила мальчика, он стал четвертым мальчиком в семье.