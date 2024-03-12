Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 20% за неделю в Москве

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 20% за неделю в столице. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

В сообщении указано, что на десятой неделе текущего года заболеваемость снизилась на 20,1% по совокупному населению. Также снижение показателей зафиксировали среди детей до 2 лет – на 20%, от 3 до 6 лет – на 16,4%, от 7 до 14 лет – на 12,4%, детей старше 15 лет – на 22,4%.

В ведомстве добавили, что с началом сезонного подъема заболеваемости Роспотребнадзор усилил мониторинг за циркуляцией вирусов. Граждан также призвали соблюдать меры профилактики.

В начале марта сообщалось об увеличении числа заболевших гриппом и ОРВИ на 5,6% в России. Всего было зарегистрировано около 810 тысяч случаев. Превышение среднего показателя по РФ зафиксировали в 52 регионах.

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