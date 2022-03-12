Специалист назвал причины появления сыпи при заражении "Омикроном"

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Сыпь при заражении штаммом коронавируса "Омикрон" чаще появляется в случае тяжелого течения болезни, у пациентов со склонностью к аллергии или с хронической сосудистой патологией. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова.

По словам врача, сыпь часто говорит о распространении инфекции за пределами дыхательной системы, по всему организму. Так, основной причиной появления сыпи при "Омикроне" является поражение вирусом мелких сосудов. Чаще других ее находят у детей до 14 лет и пожилых людей.

Эксперт пояснила, что чаще всего сыпь при "Омикроне" представляет собой розоватые пятна или бугорки различной формы и размеров. У большинства пациентов одновременно с сыпью отмечаются также слабость, кашель, боли в горле, повышение температуры тела.

Руженцова предупредила, что при появлении сыпи не стоит терять время, необходимо срочно посоветоваться с врачом. Без лечения есть вероятность прогрессирования инфекции с осложнениями.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что у людей с аллергией очень чувствительная иммунная система, которая реагирует на раздражители. Тем самым это помогает им не болеть коронавирусом тяжело, считает эксперт.