Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 12 марта, москвичей ожидает облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до 2 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода. В начале дня местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северный 3–8 м/с", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление ожидается неустойчивое с колебаниями на повышенном фоне, кислородный режим благоприятный. Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал холодную погоду для ряда регионов РФ в ближайшие дни. Очень сильные отрицательные аномалии будут на огромной территории – Урал, Западная Сибирь и Красноярский край.