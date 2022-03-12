Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 12 марта, москвичей ожидает облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до 2 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода. В начале дня местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северный 3–8 м/с", – говорится в сообщении.
Атмосферное давление ожидается неустойчивое с колебаниями на повышенном фоне, кислородный режим благоприятный. Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал холодную погоду для ряда регионов РФ в ближайшие дни. Очень сильные отрицательные аномалии будут на огромной территории – Урал, Западная Сибирь и Красноярский край.
"Атмосфера": метеоролог рассказала о погоде 12 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: