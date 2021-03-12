Несовершеннолетних предложили помещать в центры временного содержания по просьбе родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Помещать детей в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей предложили не только по решению суда, но и по просьбе родителей. Инициативу выдвинуло Минпросвещения РФ.

Об этом на круглом столе "О повышении эффективности деятельности сети организаций, обеспечивающих специальную профилактическую работу с несовершеннолетними и внедрение современных технологий реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних" в Общественной палате заявил замминистра просвещения Денис Грибов.

"Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей (в центры) не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует", – сказал Грибов.

Ранее в США четырех несовершеннолетних американок обвинили в убийстве другого подростка. Полиция арестовала четырех девочек от 12 до 14 лет. Их поместили в центр временного содержания несовершеннолетних.

По версии следствия, в торговом центре Walmart в штате Луизиана одна из них ударила ножом 15-летнюю девочку. Все это транслировалось в Facebook и Instagram.

