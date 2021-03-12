Церковный казначей украл 150 тыс долларов и спустил их на порнографию

15:02
Фото: depositphotos/pressmaster
В США церковного казначея по имени Гленн Йотерс обвиняют в том, что за четыре года он украл из церкви 150 тысяч долларов, сообщает "Экспресс газета".
Как уточняется, Йотерс 12 лет проработал в церкви города Юнити Тауншип казначеем, а последние годы деньги для оплаты счетов и других нужд церкви он присваивал и тратил на порнографию.
Казначея заподозрили в воровстве, когда обнаружили долги по счетам, выставленным церкви.
Задержанный Йотерс признался полицейским, что страдает зависимостью от порносайтов и все украденные деньги потратил на покупку эротических видео.
Ранее американский пенсионер обвинил собаку в подписке на платный порноканал. По словам мужчины, его французская болонка по кличке Марино прыгнула на кровать и наступила на пульт от телевизора, случайно заказав подписку на порноканал Hustler за 70 долларов. Пенсионер сразу позвонил провайдеру спутникового телевидения. Ему пообещали, что исправят ошибку, однако подписку на канал так и не отключили.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: