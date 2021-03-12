Церковный казначей украл 150 тыс долларов и спустил их на порнографию

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В США церковного казначея по имени Гленн Йотерс обвиняют в том, что за четыре года он украл из церкви 150 тысяч долларов, сообщает "Экспресс газета".

Как уточняется, Йотерс 12 лет проработал в церкви города Юнити Тауншип казначеем, а последние годы деньги для оплаты счетов и других нужд церкви он присваивал и тратил на порнографию.



Казначея заподозрили в воровстве, когда обнаружили долги по счетам, выставленным церкви.

Задержанный Йотерс признался полицейским, что страдает зависимостью от порносайтов и все украденные деньги потратил на покупку эротических видео.

Ранее американский пенсионер обвинил собаку в подписке на платный порноканал. По словам мужчины, его французская болонка по кличке Марино прыгнула на кровать и наступила на пульт от телевизора, случайно заказав подписку на порноканал Hustler за 70 долларов. Пенсионер сразу позвонил провайдеру спутникового телевидения. Ему пообещали, что исправят ошибку, однако подписку на канал так и не отключили.