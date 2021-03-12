Супермодель Эмили Ратаковски впервые стала мамой

Фото: Instagram /@emrata

Артистка и модель Эмили Ратаковски родила сына. Об этом сообщает "Газета.ру".

Радостной новостью 29-летняя мама поделилась со своими подписчиками в Instagram. Ратаковски разместила в социальной сети фотографию, где кормит новорожденного грудью. Пост собрал менее чем за сутки три миллиона лайков.

"Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне", – написала Ратаковски. По ее словам, сын появился на свет утром 8 марта.

Супермодель замужем за американским продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Про свою беременностью Ратаковски сообщила в октябре 2020 года.

Ранее Эмили Ратаковски вспоминала о пережитом сексуальном насилии. Своим обидчиком девушка назвала американского фотографа Джонатана Ледера.