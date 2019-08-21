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16:21

Модель Эмили Ратаковски подшутила над своими поклонниками

культура

16:21

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Фото: соцсети

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram подшутила над поклонниками.

Девушка опубликовала фото с супругом и сопроводила подписью: "Мама и папа". Подписчики посчитали, что таким способом она объявила о своей беременности. За несколько часов у поста появились десятки комментариев с поздравлениями, сообщают "Дни.ру".

Через некоторое время Ратаковски ответила на комментарий, набравший больше всего лайков. Она уточнила, что они с мужем являются родителями для собаки Коломбо.

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Mom and Dad

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)


Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски появилась на обложке мартовского номера украинского издания Harpers Bazaar. Однако сама модель решила, что снялась для российской версии журнала. Неведение девушки раскрылось из-за ее публикации в Instagram. Ратаковски опубликовала обложку с подписью Harpers Bazaar Russia. Некоторых подписчиков это задело.

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