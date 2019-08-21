Модель Эмили Ратаковски подшутила над своими поклонниками

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram подшутила над поклонниками.
Девушка опубликовала фото с супругом и сопроводила подписью: "Мама и папа". Подписчики посчитали, что таким способом она объявила о своей беременности. За несколько часов у поста появились десятки комментариев с поздравлениями, сообщают "Дни.ру".
Через некоторое время Ратаковски ответила на комментарий, набравший больше всего лайков. Она уточнила, что они с мужем являются родителями для собаки Коломбо.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски появилась на обложке мартовского номера украинского издания Harpers Bazaar. Однако сама модель решила, что снялась для российской версии журнала. Неведение девушки раскрылось из-за ее публикации в Instagram. Ратаковски опубликовала обложку с подписью Harpers Bazaar Russia. Некоторых подписчиков это задело.
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