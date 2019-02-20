Американская модель перепутала Украину с Россией

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

На обложке мартовского номера украинского издания Harpers Bazaar появилась американская модель Эмили Ратаковски. Однако сама девушка решила, что снялась для российской версии журнала, сообщает сайт "Дни.ру".

Неведение модели раскрылось из-за ее публикации в Instagram. Ратаковски выложила обложку с подписью Harpers Bazaar Russia. Некоторых подписчиков это задело.

"Вряд ли она знает, где находится Украина", – написала zabytayawsemi.

"Вот уж конфуз, так конфуз", – добавила lesnovajulia.

Впрочем, часть комментаторов встали на защиту модели, указав на отсутствие слов на украинском языке на обложке.