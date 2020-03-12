Большинство велогонщиков "Газпром-Русвело" покинули карантин в ОАЭ

09:56
Фото: instagram.com/rusvelocycling
Большинству велогонщиков российской команды "Газпром-Русвело" разрешили покинуть карантин по коронавирусу в ОАЭ. Об этом говорится на странице команды в Instagram.
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"Гонщики и сотрудники велокоманды находились в отеле две недели, за которые прошли пять тестов на коронавирус. Также был выписан из госпиталя гонщик "Газпром-Русвело" Имерио Чима. В данный момент на карантине в госпитале в Абу-Даби находятся два гонщика и два сотрудника команды", – говорится в сообщении.
Российская велокоманда была изолирована от общества и проживала в отеле в Абу-Даби вместе с двумя командами из Франции. Сообщалось, что в течение первых дней изоляции отель покинули 16 команд, а также сотрудники мероприятия.
Ранее организаторы велогонки "Тур ОАЭ" приняли решение об отмене последних двух этапов велогонки из-за стремительного распространения коронавируса. Сообщалось, что некоторым командам было запрещено покидать страну, в их число вошли Сofidis, Solutions Credits, Groupama – FDJ и "Газпром-Русвело".
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.
11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса. Специалисты организации призвали страны, в которых случаев заболевания еще не было выявлено, принять все возможные меры противодействия болезни.
По последним данным, в материковом Китае было инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных исходов после заражения вирусом составляет более 4,5 тысячи.
В мире число зараженных коронавирусом превысило 126 тысяч
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