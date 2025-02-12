Парикмахер Долгих назвал правила идеальной укладки для любых волос

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Грамотная работа с инструментами и умеренное использование стайлинговых средств позволит быстро и качественно уложить любые волосы. Об этом Москве 24 рассказал стилист-парикмахер, мастер международного класса Валерий Долгих.

Он подчеркнул, что не бывает волос, которые плохо поддаются укладке, – бывает неправильное воздействие на них. Например, если хочется добиться гладкого блестящего эффекта, нужно обязательно применять фен и брашинг.

"С помощью этих инструментов получится разгладить волосы, как блузку утюгом. Плюс за счет того, что мы прижмем чешуйки друг к другу, волосы получат защиту от потери влаги и пигмента и будут прекрасно отражать свет, блестеть", – пояснил эксперт.



Валерий Долгих стилист-парикмахер Не стоит сразу включать температуру фена на максимум. Сначала надо высушить волосы холодным или прохладным воздухом, а когда они почти высохнут, повысить температуру до максимального значения и пройти горячей струей по каждой пряди два-четыре раза.

Если хочется получить максимальный объем, необходимо высушить волосы в противоположном их росту направлении, при этом приподнимая локоны у корней перпендикулярно коже головы. Начать следует с макушки, а затем небольшими тонкими прядями спускаться к краевой линии роста, отметил парикмахер.

"Самое главное здесь – это не торопиться и всегда высушивать волосы, особенно прикорневую зону, на сто процентов. Тогда они будут держать объем", – посоветовал Долгих.

Не стоит забывать и про стайлинговые средства. Они позволят защитить волосы от излишней потери влаги и зафиксировать желаемую форму. Но использовать их надо очень умеренно: правило "больше продукта – больше защита и сильнее фиксация" не работает, предупредил специалист.

Кроме того, парикмахер отметил, что многие стилисты оказывают такую услугу, как постановка руки при укладке дома.

"Можно ею воспользоваться, чтобы научиться красиво укладывать свои волосы", – сказал эксперт.

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