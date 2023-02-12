Первые свадебные церемонии 2023 года прошли на станции метро "Маяковская"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На станции "Маяковская" Московского метрополитена в ночь с 11 на 12 февраля прошли первые в 2023 году церемонии бракосочетания. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Этой ночью три свадебные церемонии прошли на "Маяковской" – одной из самых красивых станций метро", – приводят слова Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что браки на "Маяковской" регистрируют уже 3 года. Желающие обручиться на необычной локации все еще могут подать заявки.

Список доступных для свадебных церемоний площадок доступен на сайте проекта "Новые адреса счастья". Подать заявку можно во дворцах бракосочетания или онлайн: на порталах mos.ru или "Госуслуги".

В 2022 году в Москве зарегистрировали более 100 браков, что стало наибольшим показателем за последние 105 лет. Чаще всего в минувшем году в брак вступали мужчины в возрасте 27 лет и женщины 25 лет. Больше всего свадеб прошло 22 февраля – 1,5 тысячи, а также 22 июля.



На "Маяковской" прошли первые в 2023 году церемонии бракосочетания

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