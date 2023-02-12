Москвичей предупредили об облачной погоде и снегопаде

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В воскресенье, 12 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица, местами пройдут метели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов мороза, в области – от 3 до 8 градусов мороза.

Скорость северного ветра составит 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 747 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за метели продолжает действовать в столице до 11:00 воскресенья, 12 февраля.

Из-за снегопада столичные коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

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