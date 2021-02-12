Более 6 тыс женихов и невест старше 55 лет поженились в столице в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 6 тысяч женихов и невест старше 55 лет зарегистрировали брак в столице в прошлом году, сообщил замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

"Статистика управления ЗАГС демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению числа возрастных браков. Даже в прошлый пандемийный год поженились больше 6 тысяч человек в возрасте 55+, из них 57 пар – когда оба супруга старше 75 лет", – рассказал Филиппов в ходе онлайн-дискуссии ко Дню всех влюбленных.

И. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, в свою очередь, добавила, что в возрастной категории старше 55 лет порядка 63% составляют женихи, 37% – невесты.

Она добавила, что более 1,2 тысячи пар поженились, когда оба супруга были старше 55 лет.

Ранее стало известно, что в День России, который отмечается 12 июня, впервые можно будет заключить брак еще на двух необычных площадках столицы. Уточнялось, что церемонии бракосочетания пройдут в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal.

В 2020 году около 6 тысяч пар поженились в необычных местах Москвы. Светлана Уханева рассказывала, что госуслуга по заключению брака в городе с каждым годом улучшается, опираясь на пожелания молодоженов.